Brabants protest tegen kernenergie: ‘Zonde van tijd en geld’

Kerncentra­le in Brabant peperduur, maar het provincie­be­stuur gaat ervoor

25 maart DEN BOSCH - Kernenergie is duur en op dit moment niet rendabel. Dat blijkt uit een onderzoek van TNO en NRG in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Toch wil het provinciebestuur inzetten op de komst van kernenergie. ,,En als je zegt kernenergie is welkom dan hoort daar ook een kerncentrale bij”, aldus gedeputeerde Eric De Bie van de provincie.