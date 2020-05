Brabants nieuws van zaterdag | Politie schiet op verwarde man, wolf slaat opnieuw toe en staat op beeld

• De wolf die al een week huishoudt onder schapen in Heusden is zaterdagmorgen vol in beeld gekomen bij een aanval aan de Mortelweg in Vlijmen. Dat is vlakbij nieuwbouwwijk Geerpark. Kort daarvoor zat Amyra Stupers (16) daar nog met haar vrienden in de speeltuin. Aan de Mortelweg had hobbyboerin Joke van de Wiel vijf volwassen schapen en vijf lammeren lopen. Twee lammeren zijn doodgebeten en aangevreten, een ooi is het water in gevlucht en ligt verdronken in de sloot. Als de wolf geen manier weet te vinden om het gebied te verlaten, rijst de vraag hoe lang dit zo door kan blijven gaan. Hij zit nu ‘opgesloten’ tussen de bebouwde kommen van Waalwijk en Den Bosch en de A59 en de Maas.