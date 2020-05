Brabants nieuws van woensdag | Stadsstrand als sportschool en verslagenheid om omgekomen watersporters

Eindelijk heeft Timo eigen stulpje: heel belangrijk voor iemand met Down

18:46 BOXTEL - Dolgelukkig is Timo Croonen (22), met zijn splinternieuwe appartement in de verbouwde pastorie in Boxtel. Dat je ook met het syndroom van Down prima op eigen benen kan staan, bewijst hij over anderhalve maand, op 1 juli, want corona vertraagde de boel. Nu alleen nog even die tv ophangen.