Brabants nieuws van woensdag | Grote zorgen na aanrandingen, verdachten woonwagenfamilie R. blijven in de cel

De recherche maakt zich grote zorgen over aanrandingen en pogingen tot aanrandingen in de Kempen. Er is een groot onderzoek gestart om de verdachte op te kunnen sporen. De Osse woonwagenfamilie R. blijft in de gevangenis, ondanks een verzoek tot opheffen van het voorarrest. Lees dit en meer belangrijk nieuws van woensdag terug in het overzicht.