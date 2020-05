Brabants nieuws van woensdag | België wil weer op familiebezoek - Omgekomen Flip (80) was politieheld

Sportscholen kunnen waarschijnlijk op 1 juli weer open. Flip Raap (80) en zijn vrouw Fransje (74) kwamen maandag om bij een ongeluk in Nuenen. In 1977 verrichte hij nog een heldendaad als agent. Dit en meer over het schoonhouden van je zwembad én het voorkomen van aanvallen van buizerds lees je in het Brabants nieuwsoverzicht van woensdag.