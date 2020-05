Brabants nieuws van vrijdag | Twee doden in woning Made, forse ingrepen nodig voor volksgezondheid provincie

Er werd vrijdag een verschrikkelijke vondst gedaan in een nieuwbouwwoning in Made. Hulpdiensten troffen daar twee doden aan. In Veldhoven werd iemand ontvoerd en mishandeld. Maar er was ook ander nieuws, bijvoorbeeld over het provinciedebat en de volksgezondheid van de provincie. Lees alles terug in het nieuwsoverzicht.