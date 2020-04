Brabants nieuws van vrijdag | Minder dan honderd patiënten op ic, bijzondere lintjesregen

Bijzondere Olympische Spelen: op een steenworp afstand van Brabant met vaak lege tribunes

23 april De Olympische Spelen waren een eeuw geleden wel heel dichtbij Brabant: soms enkele kilometers van de grens. Het is deze week 100 jaar geleden dat de eerste sporters het tegen elkaar opnamen in Antwerpen. Zo streden Olympiërs op het ijs om de eerste medailles. En er was in 1920 ook Brabants succes (zie kader onderaan).