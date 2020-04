Brabants nieuws van maandag | Toch een beetje Koningsdag en hoe ontstond de verwoestende brand in De Peel?

Enquête | 4 op de 5 heeft vakantie­plan­nen geschrapt, bijna niemand heeft nog een alterna­tief

18:06 Door corona ziet de vakantie er dit jaar voor veel mensen heel anders uit dan gepland. We vroegen in een enquête of en hoe de plannen veranderd zijn. Op maandagochtend hadden 2000 mensen gereageerd. De meeste van hen, 82 procent, had al een vakantie geboekt, maar het overgrote deel van hen (81 procent) heeft nog geen alternatief.