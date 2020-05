Brabants nieuws van maandag | Meesjes sterven massaal, zorgen om overdracht coronavirus van nerts op mens

De hele dag pakketjes stampen en ’s avonds kapot op de bank: ‘Het wordt steeds zwaarder, er wordt steeds meer van ons verwacht’

23 mei DEN BOSCH/TILBURG - Veel meer stops en nóg meer pakketjes. Nu bijna iedereen thuis is, wordt er meer online gewinkeld dan ooit. Pakketbezorgers draaien overuren en de Belangenvereniging Pakket Distributie bereidt een rechtszaak voor tegen PostNL. Want die kan via advertenties de bezorgers wel bedanken, maar dat maakt ze nog geen goede opdrachtgever, klinkt het. Of zoals de Bossche bezorger Bas Masselink zegt; ,,Als wij steeds harder moeten werken, horen we toch meer te verdienen. Of ben ik nou gek?”