Brabants nieuws van donderdag | Warme Hemelvaart zorgt voor drukte en politie is blij met aanhouding

• De politie is dolblij met de aanhouding van de 35-jarige man uit Diessen die wordt verdacht van twee aanrandingen en twee pogingen daartoe in de Kempen. Hij meldde zich donderdagochtend vroeg op het politiebureau in Eersel. Volgens de recherchechef hadden agenten deze man al in het vizier. Ook in de dorpen waar de aanrander toesloeg heerst blijdschap, al houden ouders een slag om de arm.