Brabants nieuws van donderdag | ‘Gijzeling’ bij jeugdgevangenis, start-up krijgt miljoenenorder

Boswachter Brabantse Wal vindt veel meer aangereden reeën dan normaal: ‘Lijkt erop dat dieren worden verjaagd’

16:30 Boswachter Erik de Jonge komt wel eens vaker doodgereden reeën tegen, maar in de afgelopen weken is het wel opvallend vaak raak. ,,Vandaag hadden we er alleen op de Brabantse Wal al drie op één dag. Dat is echt heel erg veel.”