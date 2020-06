Brabants nieuws van donderdag | Bredase advocaat en Peter R. steunen kroongetuige - Nepverpleegkundige behandelde patiënten in Den Bosch

Nepver­pleeg­kun­di­ge JBZ aangehou­den na behandelen patiënten tijdens coronadruk­te: ‘Geschokt om dit bedrog’

10:52 DEN BOSCH - Een 24-jarige man die werkzaam was in het Bossche Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) is aangehouden op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte en diefstal. De verdachte controleerde patiënten en mogelijk diende hij ze ook medicatie toe, zonder dat hij beschikte over kwalificaties om deze handelingen te mogen verrichten. ,,We zijn geschokt door het bedrog", reageert het JBZ.