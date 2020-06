Brabants nieuws van dinsdag | Uitbater baalt van polonaise door café - Sporen gevonden in huis familiedrama

De slachterij van Vion in Boxtel blijft open ondanks coronabesmettingen onder het personeel, maar Van Rooi Meat in Helmond moet dicht. Autoriteiten spreken in dit laatste bedrijf van een besmettingshaard. En voor het werken in het onderwijs was veel aandacht in deze coronatijd, maar over de gehandicaptenzorg hoorde je nauwelijks iets. Daar werd gewoon doorgewerkt zònder 1,5 meter afstand want dat gaat nu eenmaal niet anders. Dit en meer lees je in het nieuwsoverzicht van dinsdag.