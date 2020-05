Brabants nieuws van dinsdag | Bijzondere Bevrijdingsdag, corona-CT-scanners vanuit Eersel heel de wereld over

Dinsdag vierde Nederland 75 jaar vrijheid. Maar dat ging heel anders dan van tevoren gedacht, door de coronacrisis. Ook kwam er dinsdag meer duidelijkheid over het verschrikkelijke familiedrama in Etten-Leur en werd er een heldenactie verricht in Hintham. Lees in ons overzicht wat er deze Bevrijdingsdag allemaal gebeurde in Brabant.