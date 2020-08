Brabants Mooiste: 200 kilometer fietsen over de meest verrassende paden van de provincie

De volle 200 kilometer hoeft niet in één keer uitgereden te worden. Ergens halverwege wordt er gepauzeerd en zorgt culinair avonturier Piet Bergman voor wat lekkers. ,,Dat is ieder jaar weer iets anders,” zegt Holl. ,,Het is met niets te vergelijken, hij zorgt altijd wel voor een originele invalshoek.” Voorgaande jaren werden er lange tafels opgesteld, middenin het bos en kon iedereen mee scheppen uit de pan. Nu zal dat anders zijn, maar hoe precies, is nog een verrassing.



Iedereen met een racefiets die denkt dat hij of zij de afstand aankan, kan meedoen. De gehele rit wordt in groepjes van maximaal acht persoon gereden. Solo inschrijven kan ook. Ter plekke kan je bij een groepje aansluiten. Inschrijven gaat via de mail en kost 22,50 euro per persoon.