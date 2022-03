Brabants half miljoen voor Oekraïense vluchtelingen? Ja. Boycot Russische schepen? Moeilijk

110 supporters aangehou­den bij gevechten rondom Philips Stadion na wedstrijd PSV - FC Kopenhagen

EINDHOVEN - Supportersgroepen zijn donderdagavond met elkaar op de vuist gegaan in de buurt van het Philips Stadion in Eindhoven. De ME heeft rondom het 18 Septemberplein stevig moeten ingrijpen en hield 110 voetbalsupporters aan, van wie 86 uit Denemarken.

11 maart