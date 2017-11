Brabants grootste dancefestival Wish Outdoor gooit het roer in 2018 om

De belangrijkste verandering is het verdwijnen van de mainstage. "Daarvoor in de plaats komt een 'Grand Theatre', een groot podium met een overdekte ruimte voor 5000 tot 9000 mensen. Daar zullen de topacts van Wish Outdoor optreden. In die enorme tent zal de beleving nóg intenser zijn dan bij de oude mainstage. We gaan groots uitpakken met LED-verlichting en andere showelementen", zegt Klomp Bueters. "Bovendien zijn we daar niet meer afhankelijk van het weer. Mocht het regenen dan sta je droog, mocht de temperatuur onverhoopt tropisch zijn, dan plaatsen wij airco's."

Een andere vernieuwing is het binnenhalen van meer ándere muziekstromingen. Jimmy van der Leemputten van Wish: "Dan moet je denken aan popmuziek, hip-hop, R&B en Nederlandstalige muziek. In het 'Grand Theatre' kan het dus straks zijn dat je na het optreden van een hele bekende DJ in eens een concert van een uur van een bekende band kunt zien." Klomp Bueters bestrijdt dat Wish van een dance-festival naar een popfestival verschuift. "Wij blijven een dance-festival, maar willen onze ogen niet sluiten voor vernieuwingen. De grote hardstyle-stage blijft. Dat is één van onze succesnummers. Maar er komt bijvoorbeeld ook een stage voor Tribute- en coverbands. Op die manier hopen wij een groter publiek te bereiken".

Wish Outdoor trok afgelopen jaar over drie dagen zo'n 65.000 bezoekers. In de nieuwe opzet hebben campingbezoekers straks extra voordelen. "Ook het campingbezoek willen we aanmoedigen. De veranderingen zullen overigens geen invloed hebben op de ticketprijs. "Die gaat zelfs iets naar beneden", zegt Klomp Bueters. Wish Outdoor is in 2018 op vrijdag 29 en zaterdag 30 juni en zondag 1 juli.