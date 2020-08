Brabants busverkeer op de schop door coronavirus: meer spreiding, minder ritten tijdens de spits en voorlopig geen buurtbussen

Omdat forenzen sinds de coronacrisis steeds meer thuis werken, het onderwijs vaker op afstand wordt gegeven, de capaciteit van schoolgebouwen in het onderwijs lager is en scholen hun lestijden spreiden, wordt er tegenwoordig minder met het openbaar vervoer gereisd. En dat heeft zo zijn gevolgen ,,Wij hebben onze reguliere dienstregeling aangepast aan de gewijzigde omstandigheden”, aldus een woordvoerster van Arriva. ,,Wat we eigenlijk doen, is dat we een beetje afvlakken. Normaal rijden we soms tien keer per uur in de spits, nu maken we die spits langer en platter. We schrappen niets, maar verdelen juist meer. Scholen verspreiden de lestijden en wij doen hetzelfde met onze ritten.”

Buurtbussen

De buurtbussen rijden vanaf maart al niet en zullen dat de komende tijd ook niet gaan doen. Reden? Voor de kuchschermen in deze voertuigen is verder onderzoek nodig. De bussen zijn kleiner dan normale bussen en bevatten niet dezelfde ventilatiemogelijkheden als de grote exemplaren. Bovendien behoren veel buurtbuschauffeurs tot de risicogroep als het gaat om het coronavirus ,,Veiligheid voor zowel de chauffeurs als reizigers staat bij ons voorop”, vervolgt Arriva.

Naast de buurtbussen rijden ook de nachtbussen in Breda, Tilburg en Den Bosch voorlopig niet. Hetzelfde geldt voor de lijnen 600 (Kaatsheuvel - Den Bosch), 602 (Waalwijk - Tilburg Stappegoor), 606 (Uden - Den Bosch) , 611 (Oud Gastel - Breda) , 612 (Rucphen - Breda), 616 (Etten-Leur - Breda) , 619 (Klundert - Breda), 622 (Lage Zwaluwe - Breda), 623 (Made - Breda), 627 (Dongen - Breda), 629 (Oosterhout - Tilburg), 636 (Waalwijk - Tilburg), 638 (Grave - Cuijk) en 692 (Landhorst - Boxmeer).

Alternatief vervoer

Daar waar in Brabant minder of geen buslijnen rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruikmaken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regiotaxiregio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen WMO-tarief kunnen reizen. Dat is ongeveer gelijk aan het OV-tarief. Deze maatregel geldt vooralsnog tot 1 oktober 2020.

De stadsdiensten in Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg en Den Bosch, maar ook de streeklijnen in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal blijven rijden volgens de reguliere dienstregeling.

Overige wijzigingen

Andere buslijnen rijden minder vaak, vervallen tijdens de spits of pakken nieuwe routes. De dienstregeling van de stadslijnen 1, 8 en 9 in Breda worden bijvoorbeeld afgestemd op de start- en eindtijden van de onderwijsinstellingen Curio, BUas en Avans. Lijn 117 tussen Klundert en Breda rijdt in het drukste uur in de ochtendspits vier in plaats van twee keer per uur. Lijn 324 tussen Oosterhout en Breda rijdt tijdelijk niet. Alternatief zijn de lijnen 325, 326 en 327. Verder vervallen er twee ochtendspitsritten van lijn 621 (Werkendam - Den Bosch) en wordt het aantal ritten van lijn 605 (Uden - Eindhoven) teruggebracht tot twee ritten tijdens de ochtendspits.

Alle wijzigingen staan vermeld op de website van Arriva. De verplichting om een mondkapje te dragen in bussen, blijft.