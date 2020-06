Brabants bedrijf plaatst Lego-versie van André Hazes midden op de Dam: ‘Tram stopte voor foto’s’

Wie de komende periode over de Dam slentert, zal zich even goed door de ogen wrijven. Ter ere van André Hazes, die dinsdag 69 jaar zou zijn geworden, is een levensgrote Lego-versie van de zanger op het Amsterdamse plein verrezen. Drie werknemers van het Erpse bedrijf Dutch Deco Finish plaatsten het 1,70 meter hoge kunstwerk in alle vroegte op een van de betonblokken.

De Lego-versie van André Hazes is gehuld in een zwart pak en draagt een typerende zonnebril, hoed en gouden ketting. Het ontwerp komt van de hand van kunstenaar Streetart Frankey, de uitvoering kwam voor rekening van Dutch Deco Finish uit Erp. Samen met twee collega’s trok eigenaar Remon van Zoggel uit Schijndel dinsdagmorgen richting Amsterdam om het beeld te plaatsen. ,,Er was nog bijna niemand. Dat was wel grappig: toen wij het beeld neerzetten en vastzetten, kwam er net een tram voorbij. Die stopte meteen, omdat de chauffeuse een foto wilde maken.”

Volledig scherm De Lego-versie van André Hazes op de Dam. © Dutch Deco Finish

Het is inmiddels twee maanden geleden dat Streetart Frankey, de artiestennaam van Frank de Ruwe, in Erp aanklopte. Of Van Zoggel zijn ontwerp tot leven zou kunnen brengen. ,,Frankey kwam met de tekening. Die hebben we uitgewerkt en helemaal in 3D geprint. Eigenlijk hebben we alle technieken in huis om grote of kleine sculpturen te maken. Wij kunnen alles maken, zeg ik altijd.”

‘Goed moment voor iconisch standbeeld’

Frankey kreeg de opdracht op zijn beurt van de ondernemersvereniging Dam. ,,Op de Dam is het in tijden niet zo rustig geweest als in de afgelopen maanden”, zegt de ontwerper zelf over het tijdelijke kunstwerk. ,,Veel Amsterdammers gingen erheen om in alle stilte de Dam te aanschouwen in al zijn schoonheid. Bijna leeg op een paar duiven na. Daarom leek het mij een goed moment voor een iconisch Amsterdams standbeeld. Eentje die niet vertrekt na vier uur werken, zoals de levende standbeelden die er staan, maar rustig op z’n legosteen blijft zitten en de stad aanschouwt.”

En Van Zoggel? Die buigt zich alweer over het volgende project. ,,Over een maandje of zes komen we met iets heel groots. Dat gaat wereldnieuws worden, let maar op!”