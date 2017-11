'Brabant zou extra beveiligde rechtbank moeten hebben'

De VVD denkt dat er behoefte is aan zo'n rechtbank vanwege de georganiseerde drugscriminaliteit in Brabant. Nu zijn er alleen extra beveiligde rechtbanken in Amsterdam en Rotterdam. ,,Het is van belang dat we de bestrijding van drugscriminaliteit dicht bij huis houden. Als signaal naar mensen in de wijken dat criminaliteit niet loont", motiveerde fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen. Onder meer PVV, GroenLinks en SP voelen vooralsnog weinig voor het plan. De PVV sprak van symboolpolitiek. De SP vindt zo'n rechtbank alleen nuttig als blijkt dat de twee bestaande al overbelast zijn.