Brabant zoekt in allerijl 6000 opvangplekken voor Oekraïners: ‘We willen geen tenten’

Lange rijen bij teststraat dag na carnaval - Politie luisterde vertrouwe­lij­ke gesprekken advocaat af

De inzamelingsacties voor Oekraïne komen op gang in Brabant. Ook wordt er werk gemaakt van de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Verder is in Son en Breugel vogelgriep vastgesteld. 170.000 dieren zijn geruimd. En de politie blijkt vertrouwelijke gesprekken te hebben afgeluisterd in een Bredase moordzaak. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van woensdag.

2 maart