Brabant zet deur nog verder open voor kernenergie

Het is geen geheim dat het provinciebestuur met Forum voor Democratie voorstander is van kernenergie. Er loopt al een onderzoek van TNO dat moet uitwijzen of de komst van een kerncentrale mogelijk is in Brabant. De Bie heeft al een eerste versie van het rapport, maar klapt daarover nog niet uit de school. Hij gaat later dit jaar met de provinciale politiek in gesprek over de definitieve uitkomsten van het onderzoek.