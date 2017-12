Brabant wil veeboeren controleren. Maar wie gaat dat doen?

De roep om meer toezicht gaat dus geld kosten. Over dat laatste maakt Van Mourik zich niet zo druk. ,,De rekening komt bij de gemeenten terecht’’, zegt hij. Er zijn gemeenten die daar helemaal geen zin in hebben. Zo heeft de gemeente Waalwijk al laten weten niet te willen betalen voor extra controles op veehouderijen.



Van Mourik is nu aan het uitrekenen hoeveel extra toezichthouders hij nodig heeft om de controles goed uit te voeren. Hij verwacht dat een grote meerderheid van de 64 Brabantse gemeenten bij hem en de twee andere omgevingsdiensten in deze provincie zullen aankloppen.



,,De vraag is dan niet of we al dat extra werk kunnen betalen’’, zegt de OMWB-directeur. ,,De gemeenten gaan betalen voor de extra uren die wij moeten maken. De vraag is: zijn er genoeg bekwame mensen om al deze controles uit te voeren. Daarom gaan we ook samenwerken met de andere omgevingsdiensten, zodat we elkaar niet in de weg zitten.’’