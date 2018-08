Brabant wil met fonds veel vaker een 'Vuelta' binnenhalen

Om niet voor elk evenement met de pet rond te gaan, wil de organisatie een geldpot inrichten. Daarin kunnen overheid en deelnemende bedrijven continu een bijdrage leveren aan de komst van topsportevenementen naar Brabant.

Aanleiding is de sponsorwerving voor de Vuelta 2020, die momenteel nog in volle gang is. Een tijdrovend proces, ervaart Michel Reinders die als directeur van BrabantSport bedrijven probeert warm te maken voor de wielerronde. ,,Het is nog geen gelopen koers. Ik zou niet durven zeggen dat we met de laatste loodjes bezig zijn'', zegt hij daarover.

,,We zijn nog in de fase dat we bedrijven echt moeten binnenhalen. We praten heel veel, verkennen de boel, stellen contracten op... Er gaat heel veel tijd in zitten. Maar: het leeft goed.''

Sparen voor lange lobby

Volledig scherm .Sfeerbeeld van de laatste Hockey Champions Trophy die in Breda wordt gehouden een internationaal toernooi met veel belangstelling en volle tribunes. © Foto Gino van Outheusden / Pix4Profs Wil Brabant vaker dit soort grote evenementen binnenhalen, dan moet het meer gestructureerd te werk gaan, meent hij. ,,Laten we niet van incident naar incident rennen. Een lobbytraject duurt vijf tot zeven jaar. Daarvoor moet je sparen.'' Hij wijst daarbij onder meer op de aanloop naar de Champions Trophy in Breda en het EK vrouwenvoetbal. Topsportevenementen die na een lange lobby zijn binnengehaald.



Maar wat als je ervoor zorgt dat je het geld al hebt? ,,Dan kun je de komende tien jaar best tien keer een topsportevenement naar Brabant halen'', denkt Jeroen van Glabbeek van CM en werkgeversorganisatie VNO-NCW Breda.

Hij erkent het probleem dat Reinders schetst: ,,Voor de overheid is het lastig een dergelijk event steeds opgeschaald te krijgen met hulp van bedrijven. BrabantSport speelt daarin nu een rol met het samenbrengen van budgetten. Als je daar een structurele oplossing voor bedenkt, dan kun je samen mooie dingen bereiken.''

Ervaren Brabantse sportsponsoren

Het is daarbij volgens hem gemakkelijker om vijf tot tien grote bedrijven te binden, dan om telkens met de hand omhoog langs kroegen en hotels te gaan. ,,Kijk naar wat we in Brabant hebben: wij als CM, shirtsponsor van NAC, Ben Mandemakers van Keuken Kampioen als naamgever van de eerste divisie, Jumbo als grote speler in onder meer het wielrennen. Ervaren sponsoren, die een link tussen sport en het bedrijfsleven weten te leggen.''