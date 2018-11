Brabant wil geen kerncentrale in de provincie

Mocht Nederland daadwerkelijk plannen gaan ontwikkelen om nieuwe kerncentrales te bouwen, dan zijn die in Brabant in elk geval niet welkom. Een meerderheid in Provinciale Staten schaarde zich vrijdagavond laat achter een motie van D66. Daarin spreekt de Brabantse volksvertegenwoordiging uit ‘geen kerncentrales in Brabant te willen'. En daarom verzoeken de fracties het provinciebestuur ‘de bouw van kerncentrales in Brabant niet toe te staan'. VVD, CDA, PVV en 50Plus stemden tegen het voorstel, alle andere partijen voor. Daarmee was er nipte meerderheid voor een ‘nee’ tegen kernenregie.