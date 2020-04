Brabant telt met afstand de meeste verkeersdoden van Nederland

Brabant telde in 2019 met afstand de meeste verkeersdoden van Nederland. 142 mensen vonden in deze provincie de dood, op een landelijk aantal van 661. Dat blijkt uit de cijfers van het CBS. In het hele land daalde het aantal verkeersdoden met 17 ten opzichte van het jaar ervoor.

Ruim één op de vijf verkeersdoden in Nederland valt daarmee in Brabant. Dat zijn er veel, al is het aantal 5 procent lager dan in 2018. Dat jaar vielen er 150 doden en werd gesproken van een ‘schrikbarende stijging’ van 53 procent ten opzichte van 2017. De provincie schatte begin dit jaar nog dat het er in heel 2019 ongeveer 125 zouden zijn, maar het aantal komt een stuk hoger uit. ,,Verkeer is misschien wel moordenaar nummer één in Brabant”, zei provinciebestuurder Christophe van der Maat toen.

NUL verkeersdoden

De provincie begon een aantal jaar geleden met de campagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeersdoden’. Dat doel lijkt met de nieuwe cijfers verder weg dan ooit. Ten tijde van de start van de campagne in 2013 lag het aantal doden in het Brabantse verkeer op 81.

Het totaal aantal doden in Brabant ligt in 2019 behoorlijk hoger dan de twee provincies die volgen op de lijst: Gelderland en Noord-Holland hadden er allebei 87. En in buurprovincie Zeeland vielen in heel 2019 slechts 13 doden. Dat het in Brabant zo vaak mis gaat, komt niet alleen omdat het zo’n grote provincie is. Ook als je het aantal doden afzet tegen het totaal aantal kilometers dat per auto wordt gereden, staat Brabant bovenaan.

Fiets en auto

Een zwaar ongeluk dat nog vers in het geheugen ligt is dat op de Peelweg in Handel, waar in juli 2019 een echtpaar uit Helmond en een man uit Erp bij om het leven kwamen. Een maand later vielen in Sint-Oedenrode twee doden bij een ongeluk op de N618. En begin 2019 kwamen op de A59 bij Rosmalen drie arbeidsmigranten om het leven toen hun auto van de weg raakte.

Maar het zijn de vele ‘kleine’ ongelukken met dodelijke afloop die de cijfers omhoog stuwen. De meeste doden vallen in een auto, maar het aantal omgekomen fietsers is bijna net zo hoog. Eén op de tien overlijdt na een ongeluk met een e-bike, al ligt dit aantal mogelijk flink hoger. Lang niet altijd wordt geregistreerd of iemand op een gewone of elektrische fiets rijdt.

Volledig scherm In juni 2019 overleed een wielrenner in Heesbeen na een aanrijding met een landbouwvoertuig. © FPMB/Erik Haverhals

Opvallend is dit jaar de flinke stijging van het aantal twintigplussers dat is omgekomen in het verkeer. Waar landelijk gezien in elke andere leeftijdscategorie minder doden vielen, kwamen juist 36 mensen meer om in de leeftijd 20 tot 40 jaar. Een stijging van 24 procent.

Geen duidelijkheid over oorzaak

Experts breken al sinds 2018 het hoofd over het hoge aantal verkeersdoden in Brabant. Niemand lijkt een goed antwoord te hebben op de vraag naar de oorzaak. ,,Officiële blackspots zij er niet meer in Brabant”, zei gedeputeerde Renze Bergsma van verkeersveiligheid vorig jaar tegen deze krant.

,,Die locaties zijn in de afgelopen jaren allemaal aangepakt en verkeersveiliger gemaakt. Daar waar op een bepaalde weg meerder slachtoffers zijn gevallen, is dat ook zelden op een specifieke locatie. Dat maakt het ingewikkeld om het verkeer in Brabant verkeersveiliger te maken. Het gaat vaak om een combinatie van factoren waarbij het gedrag van verkeersdeelnemers de belangrijkste rol speelt.”

Zorgen over veiligheid

Uit eigen onderzoek van de provincie Brabant blijkt dat twee op de drie Brabanders zich in het verkeer weleens zorgen maakt over de eigen veiligheid. Vooral door asociaal en gevaarlijk rijgedrag van anderen. Daar wil de provincie de komende tijd extra aandacht aan besteden, door het in het verdomhoekje te stoppen. Net als met de BOB-campagne is gelukt met alcohol. Ook wordt de helm op de fiets gepromoot.

Bij toekomstige plannen om wegen veiliger te maken kijkt Brabant ook meer naar data die voorspellen waar de kans op een ongeluk het grootst is.