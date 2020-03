Brabant telt 403 coronapatiënten: de besmettingen in kaart

Katholieke kerk schrapt diensten op zaterdag­avon­den en zondagen wegens corona

13 maart Tot 31 maart zijn er op zaterdagavonden en zondagen geen vieringen meer in de katholieke kerk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Dat hebben de bisschoppen vrijdagochtend besloten. Wel is er de mogelijkheid om doordeweekse eucharistievieringen in kleine groepen bij te wonen. Ook moeten mensen in de kerk een persoonlijk gebed kunnen doen.