Brabant snijdt iets minder diep in cultuursubsidie: 1,3 miljoen euro extra beschikbaar

Het provinciebestuur met VVD, CDA, FVD en Lokaal Brabant zette vorig jaar het mes in de impulsgelden. Die zijn in het leven geroepen om makers financieel gezien een duwtje in de rug te geven. Het budget ging van 2,4 naar 1,1 miljoen euro per jaar. Een deel van de bestuurspartijen zit nu toch in de maag met de bezuiniging; het is in deze coronatijd juist de cultuursector die harde klappen krijgt.