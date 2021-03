Brabant slaat alarm over openbaar vervoer: ‘Zwart scenario dreigt voor reizigers’

Arriva Brabant gaat met meer bussen rijden: dit verandert er in jouw regio

25 maart Arriva Brabant gaat vanaf zondag 28 maart met meer bussen rijden. De toename van de bussen is een gevolg van de aantrekkende reizigersaantallen in Brabant. Alle wijzigingen staan vanaf vrijdag 26 maart in de reisplanners. Benieuwd welke wijzigingen in jouw regio doorgevoerd worden? Bekijk hier het overzicht.