Brabant shopt stikstofruimte in andere provincies: begrijpelijk plan, diplomatieke blunder

Het LPM-plan is een van de vele initiatieven in het land die last hebben van de nog altijd aanslepende stikstofcrisis. De vluchtige stikstofoxiden vanuit het logistiek park waaien straks namelijk het hele land door. Het LPM heeft een, weliswaar beperkte, invloed op alle stikstofgevoelige natuur in Nederland. En omdat de hoeveelheid stikstof in geen enkel natuurgebied mag toenemen, moet Brabant dus ook in heel het land op zoek naar compensatie.