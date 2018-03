Brabant maakt zich op voor sneeuw

Goed nieuws voor alle koukleumen onder ons: vanaf zondag wordt het winterweer uit Nederland verdreven. Maar voordat het zo ver is, moeten we nog een winterse bui overleven. Vrijdagmiddag kan er in Brabant zo'n 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen.

Vanaf vroeg in de middag kan in het zuiden een vlokje sneeuw vallen, maar pas in de tweede helft van de middag zal de hevigheid van de sneeuwbuien toenemen en gladheid veroorzaken.

Met een oostenwind met een windkracht tussen de 4 en 7 blijft het nog heel koud. De gevoelstemperatuur in Brabant: -10 graden.

Vooruitzicht

Zaterdag loopt de temperatuur op en zal de sneeuw snel gaan smelten. Wel moeten Brabanders rekening houden met gladheid, omdat de vorst nog diep in de grond zit. In de nacht van zaterdag op zondag kan er nog wat regen of natte sneeuw vallen, maar zondag overdag blijft het op de meeste plaatsen droog.

Met temperaturen tussen de 4 en 9 graden is de winter dan toch echt uit het land verdreven.

Schaatsliefhebbers opgelet

Voor de schaatsliefhebbers is er vrijdag nog goed nieuws, want her en der kan er nog geschaatst worden. In bijna het hele land zijn plaatsen te vinden waar het natuurijs betrouwbaar is. Wel moeten schaatsers rekening houden met de invloed van de wind.