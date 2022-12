Brabant krijgt ruim 70 miljoen euro om stikstofprobleem sneller aan te pakken

Even in de schoenen van Hardwell en Tiësto bij ONSTAGE in Breda

Leven als een dj, sinds anderhalve maand is het mogelijk in Breda. Waar anders dan in de stad waar het wiegje van Tiësto en Hardwell stond. Bij ONSTAGE Experience kun je zelf ervaren hoe het is om op het dj-podium te staan.

