Brabant krijgt miljoenen om drugscriminaliteit te bestrijden, maar waar wordt dat geld in gestoken?

KAART Brabant heeft minste aantal honderd­plus­sers

12 juni Op 1 januari van dit jaar woonden er in Brabant in totaal 243 honderdplussers, mensen van 100 jaar of ouder. Dat zijn er zes minder dan een jaar eerder en in totaal 31 minder dan in 2017. Sowieso wonen er in Brabant de minste eeuwelingen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het aantal daalde de laatste jaren ook. In 2017 waren er nog 274 honderdplussers in Brabant.