Brabant krijgt meeste geld van Invest-NL voor innovatie en duurzaamheid

Invest-NL is weliswaar een privaat fonds, maar gevuld met overheidsgeld: 1,7 miljard euro van het ministerie van Financiën. In totaal ging 66 van de 218 miljoen euro dit jaar naar Brabant. Bij vrijwel alle investeringen is ook de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) betrokken en in enkele gevallen ook de provincie. Dat geld is gegaan naar bedrijven als Lightyear (Helmond) dat gezinsauto’s maakt die rijden op zonne-energie, en Protix (Bergen op Zoom), dat insecten kweekt om hoogwaardige eiwitten en vetten te produceren.