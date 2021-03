Brabant krijgt een onsje te weinig aan Haagse Binnenhof

Thierry Aartsen was nog maar een paar maanden Tweede-Kamerlid toen hij zich in november 2018 in de Volkskrant uitsprak voor een royalere subsidiëring van volkse kunstuitingen als het bloemencorso, carnaval en carbidschieten en minder geld voor elitaire ‘Concertgebouw-cultuur’. Op de sociale media leidden de uitspraken van de kersverse VVD-parlementariër uit Breda voornamelijk tot hoongelach en spot. ,,Ja, in de grachtengordel werd ik weggezet, maar in Brabant kreeg ik juist heel veel bijval”, kijkt Aartsen bijna 2,5 jaar later terug op het interview. En belangrijker nog: Aartsen vertaalde zijn pleidooi in een motie die de steun kreeg van een Kamermeerderheid. Waarna het kabinet inderdaad meer geld sluisde naar de volkscultuur.