Brabant in Beeld biedt fotografen een mooi podium

Met meer dan 10.000 bezoekers en ruim 550 ingezonden foto’s is Brabant in Beeld een mooi podium voor talentvolle fotografen in Brabant. Na het succes van vorig jaar komt er dit jaar een tweede editie van de fotowedstrijd. ,,De kwaliteit van de ingezonden foto’s was vorig jaar erg goed”, zegt Lucas van Houtert, voorzitter van de jury en hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. ,,Maar ik hoop dat er deze keer nog meer bevlogen fotografen gestimuleerd worden om met hun camera Brabant in te trekken.”

De winnende beelden zijn wederom gelijktijdig te zien met de World Press Photo tentoonstelling in de Willem Twee in Den Bosch. ,,De foto’s worden op een prominente plek tentoongesteld”, zegt Claire van Nunen van Stichting Wereldbeelden. ,,Er werd vorig jaar een mooie mix aan foto’s ingestuurd. Van een indringende serie over stalbranden in de varkenssector tot een close-up van de zo gevreesde buxusmot. Ik vind het prachtig om te zien hoe mensen naar hun eigen omgeving kijken en in beeld brengen wat ze zien. Iedere blik is anders, elke foto vertelt een eigen verhaal. En dat allemaal rond het thema Brabant, een provincie die haar schoonheid laat zien, maar ook haar minder mooie kanten heeft waarvan de verhalen in een beeld te vatten zijn.”