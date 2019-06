Brabant heeft minste aantal honderdplussers

KAARTOp 1 januari van dit jaar woonden er in Brabant in totaal 243 honderdplussers, mensen van 100 jaar of ouder. Dat zijn er zes minder dan een jaar eerder en in totaal 31 minder dan in 2017. Sowieso wonen er in Brabant de minste eeuwelingen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Het aantal daalde de laatste jaren ook. In 2017 waren er nog 274 honderdplussers in Brabant.

In de provincie Zeeland woonden relatief de meeste honderdplussers (4,5 per duizend tachtigplussers), gevolgd door Zuid-Hollansd (3,5 per duizend tachtigplussers). In Limburg (2,0) en in Noord-Brabant (1,9 per duizend tachtigplussers) woonden op 1 januari 2019 de minste honderdplussers.

Vrouwen

De meeste Brabantse honderdplussers - het zijn verreweg meer vrouwen dan mannen - woonden dit jaar in West-Brabant. Daar woonden 71 mensen ouder dan 100 jaar (63 vrouwen en 8 mannen), gevolgd door (66) in Zuidoost-Brabant (56 vrouw en 10 man). In Noordoost-Brabant kwam het totaal aantal honderdjarigen op 61 uit (13 man, 48 vrouw). In Midden-Brabant ligt dat aantal het laagst. Daar wonen 45 mensen van 100 jaar en ouder.

In heel Nederland woonden er begin dit jaar 2.189 honderdplussers. Dat zijn er 9 meer dan een jaar eerder en 36 minder dan in 2017. Ook landelijk zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke honderdplussers. 85 procent van de honderdplussers is vrouw. Het aantal honderdplussers is ruim tweemaal zoveel als twintig jaar geleden. In de afgelopen decennia nam het aantal honderdplussers in Nederland vrijwel jaarlijks toe, maar sinds enkele jaren stokt de groei rond de 2200 honderdplussers.

Babyboom

Het CBS verwacht dat het aantal honderdplussers vanaf ongeveer volgend jaar weer zal gaan stijgen. Volgens het CBS wordt dit mede veroorzaakt door een kleine babyboom na de Eerste Wereldoorlog. De mensen die toen geboren zijn, worden rond 2020 honderd haar. Overigens verwacht het CBS in de meest recente bevolkingsprognose dat er in 2031 meer dan vierduizend eeuwelingen zijn.

Gemiddeld wonen er per gemeente 2,7 honderdplussers per duizend tachtigplussers. In totaal 38 van de 355 Nederlandse gemeenten woonden begin dit jaar geen honderdplussers. Op het eiland Schiermonnikoog woonden er de meeste honderdplussers, van de 67 tachtigplussers waren er twee 100 jaar of ouder.

Nederland behoort nu met het aantal eeuwelingen tot de Europese middenmoot. In 2015 had Nederland 128 honderdplussers per miljoen inwoners. Griekenland voerde die lijst aan met 565 eeuwelingen op een miljoen inwoners, op afstand gevolgd door Portugal en Frankrijk. Dit hangt onder meer samen met de vergrijzing in deze landen.