Brabant heeft de meeste gemeenten met vermogende huishoudens

Kaartje Aantal ‘thuiszit­ters’ in Breda gedaald

11:51 BREDA - Het aantal 'thuiszitters’ in Breda is gedaald, scholieren die ongeoorloofd langer dan drie maanden thuis zitten of helemaal niet staan ingeschreven bij een school. In het schooljaar 2016-17 zaten In Breda 2,6 scholieren op de duizend thuis. In het afgelopen jaar waren dat er 1,7. Dat blijkt uit cijfers van het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.