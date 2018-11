Brabant handhaaft bouwstop geitenstallen

Dierenpoli­tie in Zuid­oost-Bra­bant: Vlooienbe­ten brengen politie op spoor kinderver­waar­lo­zing

5 november Eindhoven/Helmond - Een uitgemergelde lichtgekleurde staffordshireterriër loopt weg van de fotograaf. De waakhond loopt buiten een bedrijf rond, ergens in de Peel. Maar van de bonk spieren is niets over, je kunt al zijn ribben tellen. Een andere afbeelding toont zes dode kippen in een ren. Overleden omdat ze simpelweg geen eten kregen. Het zijn dossiers van agente Saar Jacobs die in de omgeving van Helmond bij de dierenpolitie werkt.