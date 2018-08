Brabant gaat studie zzp'er niet financieren

Het idee is vorig jaar gelanceerd door Provinciale Staten. Kleine ondernemers zouden een ‘voucher’ krijgen als bijdrage in de scholingskosten. Maar het provinciebestuur ziet af van het plan. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de ‘vouchers’kansen voor zzp’ers op de arbeidsmarkt niet bijzonder veel groter maakt. Voor Gedeputeerde Staten is dat genoeg reden om af te zien van de financiële bijdrage.

Wezenlijke bijdrage

De SP in de Brabantse volksvertegenwoordiging leefde vorig jaar nog in de veronderstelling dat bijscholing een ‘wezenlijke bijdrage kan leveren aan de kansen om nieuwe opdrachten te werven of de kansen op de arbeidsmarkt te vergroten’. Socialist Joep van Meel vroeg daarom aan Gedeputeerde Staten te onderzoeken of het de moeite waard is om een scholingsvoucher in te voeren voor zzp’ers die minstens twee jaar actief zijn en met een inkomen tot maximaal 120 procent van het minimumloon.