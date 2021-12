Brabant gaat jaarwisseling met lenteachtige temperaturen tegemoet: mogelijk 14 graden

Steekinci­dent Escharen komt niet uit de lucht vallen: ‘Van de zomer is er ook al een incident geweest’

ESCHAREN - Het steekincident dat zaterdagavond, eerste kerstdag, in Escharen bij Grave plaatsvond komt niet helemaal onverwacht. Overlast in de appartementen waar arbeidsmigranten in steeds wisselende samenstelling wonen is er al langer.

