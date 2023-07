Brabant Bokaal voor Hendrik van der Aalst

Update Code geel in Brabant door onweersbui­en, hagel en windstoten: bliksemin­slag in Liempde

Het KNMI heeft woensdagochtend in Brabant code geel afgekondigd vanwege onweersbuien die over de provincie trekken. Vanaf de vroege ochtend trok het onweer vanuit het westen naar het oosten. Brabanders hadden onder meer last van blikseminslagen.