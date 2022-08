Brabant bezorgd over haalbaarheid stikstofplan: ‘Het is een heel forse opgave’

Dat het een forse kluif zou worden, dat wist Ronnes al toen hij van het kabinet de opdracht kreeg om de stikstofuitstoot met de helft terug te dringen. Maar niet eerder reageerde de provinciebestuurder zo aarzelend op de vraag of het Brabant lukt om op 1 juli een plan klaar te hebben. ,,Wij stellen alles in het werk om de datum te halen, maar we weten wel dat het een hele forse opgave wordt. Er zijn best wel zorgen over of we dat gaan halen.”