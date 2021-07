Brabant betaalt hoofdprijs aan wachtgeld na dubbele bestuurscrisis

Er hangt nu voor het eerst een prijskaartje aan de dubbele bestuurscrisis in Brabant. Eind 2019 liet het CDA de eerste coalitie vallen over stikstofbeleid, in mei knalde het tweede verbond uit elkaar door relletjes rond Forum voor Democratie. De twee crisissen kostten al zeven provinciebestuurders de kop. Daar komt snel een achtste bij: voor gedeputeerde Wil van Pinxteren is geen plek meer in het college dat vandaag wordt gepresenteerd.