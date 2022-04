Brabant bedekt met een laagje sneeuw: zo ziet dat eruit

Jongste dochter Bossche Schoolar­chi­tect Jan de Jong over de liefde, pijn en angst in haar jeugd

BAARLE-NASSAU - Textielkunstenares Cathrien de Jong, jongste kind van Bossche Schoolarchitect Jan de Jong uit Schaijk, verkoos lang een leven onder de radar. Voor de expositie Vorm aan de Vecht in Buitenplaats Doornburgh in Maarssen kruipt ze ‘onder haar steen vandaan’. Een doopjurkje van haar hand eert haar in 2019 overleden moeder Riek. Ze verwerkte er ook pijn en boosheid in.

29 maart