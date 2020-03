Brabanders waken voor corona: verschillende wedstrijden en evenementen afgelast

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu riep Brabanders vrijdagavond op om hun sociale contact te beperken als zij last hebben van verkoudheid, hoesten of koorts. Daarmee wilde het instituut de verspreiding van het coronavirus in Brabant beperken. En dat werkt: verschillende evenementen en wedstrijden in Brabant worden dit weekend afgelast.

In Eindhoven stond voor zaterdagavond het evenement Eindhoven Soul City Live! & HipHop HooRay op de planning. Juist omdat het RIVM mensen in Brabant aanraadt om contact te vermijden, wil de organisatie geen risico ondernemen. ,,De tickets blijven vanzelfsprekend geldig voor de volgende editie, die zo snel mogelijk wordt aangekondigd!”

SJV Rosmalen annuleerde het Poppenconsultatiebureau van zaterdag. Kinderen kunnen normaliter met hun poppen langskomen om ze te laten controleren. ,,We hebben natuurlijk ook contact gehad met de poppendoktoren. Zij adviseren alle zieke patiënten vooral thuis te blijven en even goed uit te zieken.”

In Zorgcentrum St. Franciscus in Gilze zou vandaag de expositie Vrijheid in kunst geopend worden. ,,Vanwege de nieuwe aanwijzing van het RIVM, hebben we in overleg met de directie besloten om de opening van de expositie te annuleren", laat een medewerker van Cultuurplaats weten.

Een feest van Eritrese vluchtelingen in Breda, dat later deze zaterdag op het programma stond, is ook afgelast. Het feest was opgezet door de Eritrese gemeenschap in Breda en Buddy to Buddy. Op ‘Ontmoet Eritrea’ wilden de Eritreërs zich aan de Bredanaars voorstellen, maar de zorg om mogelijke besmetting gooide roet in het eten. Een nieuwe datum voor het feest is nog niet bekend.

Wedstrijden

Ook werden er in Brabant verschillende voetbalwedstrijden afgelast. Zo gingen alle wedstrijden van voetbalvereniging Unitas in Gorinchem, die tegen Brabantse clubs gespeeld moesten worden, niet door. Ook werd de wedstrijd van de zoon van Sjoerd Mossou afgezegd door de Gorinchemse club. Zo tweet hij: ‘Leve de voorzorg hoor, maar dit begint op hysterie te lijken. Komisch ook wel: ze voetballen zelf ongeveer 500 meter boven de grens met Noord-Brabant’.