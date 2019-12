Brabanders present bij roast van Ali B, Dante Rigo viert verjaardag in Parijs

Steven Brunswijk was present bij de ‘roast van Ali B’. Hij zegt dat het fantastisch was. Wij zijn razend benieuwd naar het eindresultaat!

En Brunswijk was niet de enige Brabander die aanwezig was. Ook kickbokser Nieky Holzken laat zijn volgers weten dat hij de roast heeft bijgewoond. Het lijkt erop dat Ali alles heeft doorstaan, want voor een fotootje op de afterparty was nog gewoon tijd.