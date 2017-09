Brabanders niet bang om te 'klikken': veel tips over drugspanden

DEN BOSCH - Brabanders blijken steeds meer bereid allerlei verdachte zaken te melden bij de gemeente. Een rondgang van het Brabants Dagblad langs de gemeentehuizen leert dat we de schroom om te 'klikken', afgeschud hebben. ,,In Tilburg krijgen we tussen de tien en twintig tips per week binnen."

Deze week gaf burgemeester Henny van Kooten van Maasdriel aan steeds vaker anonieme briefjes te ontvangen met allerlei tips van inwoners van zijn gemeente rond criminaliteit. Daar is hij blij mee want: ,,Het geeft aan dat mensen meer vertrouwen hebben dat we misdaad aanpakken."

Eenzelfde geluid liet Jan Hamming horen bij zijn afscheid van de gemeente Heusden. De burgemeester die onlangs in Zaanstad begon, schreef, net als veel andere collega's, een brief naar al zijn inwoners. Belangrijkste mededeling: 'wegkijken kan echt niet meer' en 'je bent een held als je meldt'. Inmiddels staat de teller in Heusden op dertig meldingen.

Loeiende afzuiginstallatie

Waar je als burger dan op moet letten: loeiende afzuiginstallatie; stroomstoringen; permanent fel brandende lampen en condens op de ruiten, dat zijn enkele mogelijke signalen van een hennepkwekerij in de buurt.

In Waalwijk laat een woordvoerder weten dat de gemeente elke tip van een burger zelfs ziet als een cadeautje. ,,We gaan in gesprek met de politie hoe zo'n tip aan te pakken." Die samenwerking met politie geldt in alle gemeenten waar BD de vragen rond meldingen van burgers uitgezet heeft.

MeldMisdaadAnoniem