Brabanders hebben prijs, tonnen van de Postcode Loterij vallen in onder meer Veldhoven, Veghel en Breda

Verschillende Brabanders mogen een flinke prijs van de Postcode Loterij verwachten. De loterij deelt zaterdag tussen 15.00 en 20.00 uur elke vijf minuten 100.000 euro uit aan een postcode in Nederland. Er zijn al prijzen gevallen in onder meer Schijndel, Eindhoven, Zevenbergen en Veldhoven.

Zo verdelen bewoners van de Den Elding in Gemert (postcode 5421 MD) samen een ton, net als bewoners van de Dirck Boutsstraat in Kaatsheuvel (5171 AZ), de Gebroeders Schutstraat in Oisterwijk (5063 AL) en de Dorpsstraat in Woensdrecht (4634 TP).

Ook bewoners van de Nieuwstraat in Someren (5712 LE), de Pettelaarseweg in Den Bosch (5216 BX), de Burgemeester Vogelstraat in Zevenbergen (4761 AA), de Korteweg in Schijndel (5481 VD), de Moerdijkse Postbaan in Etten-Leur (4872 LJ), de Jacob Catssingel in Breda (4819 HA) verdelen samen 100.000 euro.

Verder kunnen ook deelnemers aan de Postcode Loterij die wonen aan de Sondervick in Veldhoven (5505 ND), de Lupinelaan in Waalre (5582 CG), de De Scheifelaar in Veghel (5463 HL), de Pastoor Hoekxsingel in Rosmalen (5246 PD) en de Vlasmarkt op het Zeeuwse Tholen (4691 BH) zich verheugen op het splitsen van een ton aan prijzengeld.

Eindhoven dubbel in de prijzen

In Eindhoven zijn al twee straten in de prijzen gevallen. Zowel in de Zandtong (5658 AW) als in de Shakespearelaan (5629 MP) hebben deelnemers aan de Postcode Loterij een ton te verdelen.

Het bedrag van 100.000 euro wordt verdeeld op basis van het aantal winnende loten in de postcode. Hoe meer loten van de Postcode Loterij iemand heeft, hoe meer geld diegene wint. In totaal hebben 60 postcodes in Nederland zaterdag ‘prijs’.

Later vandaag maakt de loterij bekend waar in Nederland de PostcodeKanjer van 56,7 miljoen valt. De helft van dat bedrag wordt onder de bewoners van één straat verdeeld, de andere helft gaat naar de winnende wijk.

Dit artikel wordt regelmatig aangevuld.



Kijk hier naar onze meest bekeken video's

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.