Brabanders gaan uit hun dak als ze zeldzame meteoor zien boven Frankrijk: ‘Wat vet!’

De meteoor was vooral goed te zien in Frankrijk, België en Groot-Brittannië. Maar ook enkele enthousiastelingen in Brabant kwamen ervoor hun bed uit. Zo was het verschijnsel om exact 1 voor 4 te zien in de buurt van Boxtel. Ook bij Heeswijk-Dinther was het spektakel te bekijken. Op videobeelden is te horen horen hoe Brabantse liefhebbers uit hun dak gaan. ,,Daar is ‘ie! Wat vet!” Net over de grens, in het Belgische Mol, maakten ze ook beelden van de meteoor.